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AstraZeneca сократит поставки вакцины в ЕС наполовину - СМИ

Среда, 24 февраля 2021, 02:19
AstraZeneca сократит поставки вакцины в ЕС наполовину - СМИ

AstraZeneca может поставить в Европейский Союз наполовину меньше законтрактованного количества вакцин против COVID-19.

Источник: Reuters со ссылкой на источники

Детали: Агентство цитирует слова официального представителя ЕС.

В AstraZeneca не отрицали эту информацию, но позже заявили, что компания стремится увеличить производительность, чтобы доставить обещанные 180 млн доз. Именно такое количество доз производитель обязался поставить во втором квартале этого года.

Ожидаемый дефицит является следствием значительного сокращения поставок в первом квартале и может помешать целям ЕС вакцинировать 70% взрослых к лету.

Чиновник ЕС, который принимает непосредственное участие в переговорах с англо-шведским производителем лекарств, заявил, что на внутренних заседаниях компания заявила Евросоюза "доставит меньше 90 млн доз во втором квартале".

Он также подтвердил, что AstraZeneca планирует доставить около 40 млн доз в первом квартале, это менее половины от запланированных 90 млн доз.

Предыстория:

  • В конце января сообщалось, что в компании AstraZeneca наблюдаются проблемы с расширением производства вакцин. Именно поэтому происходят задержки поставки препарата.

Темы: Европавакцинациякоронавирус
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