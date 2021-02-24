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COVID в Україні: зросла кількість госпіталізацій – 3 049, нових випадків 5 850

Середа, 24 лютого 2021, 07:18
COVID в Україні: зросла кількість госпіталізацій – 3 049, нових випадків 5 850

За добу 23 лютого в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували 5 850 особам, у лікарні потрапили 3 049 хворих, померли 152 пацієнти, одужали 3 645 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Змінився лідер антирейтингу за добовою кількістю підтверджених випадків. За останню добу найбільше хворих виявили у Вінницькій (601) та Івано-Франківській (600) областях, м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.

Серед нових хворих – 316 дітей та 271 медпрацівник.

Тестувань за добу у країні зробили 79 538: методом ПЛР – 34 351, методом ІФА – 15 548, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 639.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 317 694 осіб, одужали 1 155 422 особи, однак помер 25 461 хворий.

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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