COVID в Україні: зросла кількість госпіталізацій – 3 049, нових випадків 5 850

За добу 23 лютого в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували 5 850 особам, у лікарні потрапили 3 049 хворих, померли 152 пацієнти, одужали 3 645 осіб;

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Змінився лідер антирейтингу за добовою кількістю підтверджених випадків. За останню добу найбільше хворих виявили у Вінницькій (601) та Івано-Франківській (600) областях, м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.