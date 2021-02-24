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COVID в Украине: увеличилось количество госпитализаций – 3 049, новых случаев 5 850

Среда, 24 февраля 2021, 08:18

За сутки 23 февраля в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали 5 850 лицам, в больницу попали 3 049 больных, умерли 152 пациента, выздоровели 3 645 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Сменился лидер антирейтинга по суточному количеству подтвержденных случаев. За последние сутки больше всего больных обнаружили в Винницкой (601) и Ивано-Франковской (600) областях, г. Киев (547), Черновицкой (524) и Закарпатской (389) областях.

Среди новых заболевших – 316 детей и 271 медработник.

Тестирований в сутки в стране сделали 79 538: методом ПЦР – 34 351, методом ИФА – 15 548, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 639.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 317 694 человек, выздоровели 1 155 422 человека, однако умер 25 461 больной.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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