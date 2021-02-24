Саакашвілі закликав грузинську опозицію "атакувати, атакувати і атакувати"
Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі закликав опозицію на його батьківщині не припиняти акції протесту проти нинішньої влади, а "мобілізуватися по всій країні, відкрити фронт і атакувати, атакувати і ще раз атакувати".
Джерело: Ліга.net з посиланням на відеозвернення Саакашвілі в Facebook
Пряма мова: "Сьогодні ця демократія остаточно здулася".
Деталі: Саакашвілі засудив затримання в Тбілісі глави опозиційної партії "Єдиний національний рух" (її свого часу заснував Саакашвілі – ред.) Ніки Мелії і висловив сподівання, що ті, хто заарештував Мелію, "сидітимуть дуже довго".
Саакашвілі вірить, що "наша безперечна перемога настане дуже скоро: можливо, знадобиться рік, тиждень або місяці".
Експрезидент Грузії вважає, що одна з найбагатших людей регіону Бідзіна Іванішвілі, "замість того щоб мирно передати владу, масово сфальсифікував результати виборів у 2020-му".
Те, що відбувається в країні він назвав "політичною розправою над незгодними".
Для довідки: Саакашвілі зараз живе в Україні, має український паспорт і посаду керівника виконкому Нацради реформ.
Детальніше про останні події у Грузії читайте у коментарі від Юрія Панченка: НАТО все далі: як Грузія втрачає шанси на членство в Альянсі.
Передісторія:
- Вранці 23 лютого поліція Грузії взяла штурмом кімнату офісу "Єдиного національного руху", в якій перебував лідер партії Никанор Мелія, та затримала його.
- Мелія, який став головою "Єдиного національного руху" в кінці минулого року, звинувачується в організації та керівництві насильницькими діями на акції протесту перед будівлею парламенту, а також участі в ній – у справі про заворушення 20 червня 2019 року, також відомих як "ніч Гаврилова". Минулого тижня йому змінили запобіжний захід у цій справі на арешт, але спершу відклали взяття Мелії під варту.
- На арешт з тривожними коментарями відреагували низка глав МЗС та посольств. МЗС Польщі закликало політичних опонентів у Грузії утримуватися від ескалації напруженості після арешту лідера найбільшої опозиційної партії Ніки Мелії.
- У ЄС закликали політиків Грузії до відповідальності.