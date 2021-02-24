Саакашвілі закликав грузинську опозицію "атакувати, атакувати і атакувати"

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі закликав опозицію на його батьківщині не припиняти акції протесту проти нинішньої влади, а "мобілізуватися по всій країні, відкрити фронт і атакувати, атакувати і ще раз атакувати".

Джерело: Ліга.net з посиланням на відеозвернення Саакашвілі в Facebook

Пряма мова: "Сьогодні ця демократія остаточно здулася".

Деталі: Саакашвілі засудив затримання в Тбілісі глави опозиційної партії "Єдиний національний рух" (її свого часу заснував Саакашвілі – ред.) Ніки Мелії і висловив сподівання, що ті, хто заарештував Мелію, "сидітимуть дуже довго".

Саакашвілі вірить, що "наша безперечна перемога настане дуже скоро: можливо, знадобиться рік, тиждень або місяці".

Експрезидент Грузії вважає, що одна з найбагатших людей регіону Бідзіна Іванішвілі, "замість того щоб мирно передати владу, масово сфальсифікував результати виборів у 2020-му".

Те, що відбувається в країні він назвав "політичною розправою над незгодними".

Для довідки: Саакашвілі зараз живе в Україні, має український паспорт і посаду керівника виконкому Нацради реформ.

Детальніше про останні події у Грузії читайте у коментарі від Юрія Панченка: НАТО все далі: як Грузія втрачає шанси на членство в Альянсі.

Передісторія: