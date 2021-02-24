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Саакашвили призвал грузинскую оппозицию "атаковать, атаковать и атаковать"

Среда, 24 февраля 2021, 09:32
Скриншот с видео

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили призвал оппозицию на его родине не прекращать акции протеста против нынешней власти, а "мобилизоваться по всей стране, открыть фронт и атаковать, атаковать и еще раз атаковать".

Источник: Лига.net со ссылкой на видеообращение Саакашвили в Facebook

Прямая речь: "Сегодня эта демократия окончательно сдулась".

Детали: Саакашвили осудил задержание в Тбилиси главы оппозиционной партии Единое национальное движение (ее в свое время основал Саакашвили – ред.) Ники Мелии и выразил надежду, что сделавшие это "будут сидеть очень долго".  

Саакашвили верит, что "наша безоговорочная победа наступит очень скоро: возможно, понадобится год, неделя или месяцы".

Экс-президент Грузии считает, что один из богатейших людей региона Бидзина Иванишвили, "вместо того чтобы мирно передать власть, массово сфальсифицировал результаты выборов в 2020-м".

Происходящее в стране он назвал "политической расправой над несогласными".

Для справки: Саакашвили сейчас живет в Украине, имеет украинский паспорт и должность руководителя исполкома Нацсовета реформ. 

Подробнее о последних событиях в Грузии читайте в комментарии от Юрия Панченко: НАТО все дальше: как Грузия теряет шансы на членство в Альянсе.

Предыстория:

  • Утром 23 февраля полиция Грузии взяла штурмом комнату офиса "Единого национального движения", в которой находился лидер партии Никанор Мелия, и задержала его.
  • Мелия, который стал председателем "Единого национального движения" в конце прошлого года, обвиняется в организации и руководстве насильственными действиями на акции протеста перед зданием парламента, а также участия в ней – по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как "ночь Гаврилова". На прошлой неделе ему изменили меру пресечения в этом деле на арест, но сначала отложили взятие под стражу.
  • На арест с тревожными комментариями отреагировали ряд глав МИД и посольств.

Темы: СаакашвилиГрузия


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