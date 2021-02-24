Саакашвили призвал грузинскую оппозицию "атаковать, атаковать и атаковать"

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили призвал оппозицию на его родине не прекращать акции протеста против нынешней власти, а "мобилизоваться по всей стране, открыть фронт и атаковать, атаковать и еще раз атаковать".

Источник: Лига.net со ссылкой на видеообращение Саакашвили в Facebook

Прямая речь: "Сегодня эта демократия окончательно сдулась".

Детали: Саакашвили осудил задержание в Тбилиси главы оппозиционной партии Единое национальное движение (ее в свое время основал Саакашвили – ред.) Ники Мелии и выразил надежду, что сделавшие это "будут сидеть очень долго".

Саакашвили верит, что "наша безоговорочная победа наступит очень скоро: возможно, понадобится год, неделя или месяцы".

Экс-президент Грузии считает, что один из богатейших людей региона Бидзина Иванишвили, "вместо того чтобы мирно передать власть, массово сфальсифицировал результаты выборов в 2020-м".

Происходящее в стране он назвал "политической расправой над несогласными".

Для справки: Саакашвили сейчас живет в Украине, имеет украинский паспорт и должность руководителя исполкома Нацсовета реформ.

Подробнее о последних событиях в Грузии читайте в комментарии от Юрия Панченко: НАТО все дальше: как Грузия теряет шансы на членство в Альянсе.

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