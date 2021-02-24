Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Російські хакери атакували систему документообігу держорганів – РНБО

Середа, 24 лютого 2021, 10:28

Рада національної безпеки і оборони повідомляє, що зафіксувала спроби поширення шкідливих документів через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади – кібератаку пов’язують з російськими хакерами.

Джерело: пресслужба РНБО

Дослівно: "Метою атаки було масове зараження інформаційних ресурсів державних органів, оскільки саме з використанням цієї системи здійснюється документообіг у більшості органів державної влади…

Способи та засоби реалізації цієї кібератаки дозволяють пов’язати її з одним із хакерських шпигунських угруповань з Російської Федерації".

Деталі: Відзначається, що шкідливі документи містили макрос, який під час відкриття файлів приховано завантажував програму для віддаленого управління комп’ютером.

В РНБО повідомляють, що за сценарієм атака належить до так званих supply chain attack - це атака на ланцюжок поставок, під час якої атакуючі намагаються отримати доступ до цільової організації не напряму, а через вразливості в інструментах і сервісах, які вона використовує.

 
ФОТО: РНБО

Найвідомішими такими атаками стали NotPetya у 2017 році, та Solorigate – кібершпигунська операція РФ 2020-2021 року, яку нині розслідують у США.  

Українська правда
Теми: РНБОхакериРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаТрійка лідерів президентського рейтингу не змінилася

Російські хакери атакували систему документообігу держорганів – РНБО

Саакашвілі закликав грузинську опозицію "атакувати, атакувати і атакувати"

Бойовики підірвали мирного жителя на Луганщині: дистанційне мінування

COVID в Україні: зросла кількість госпіталізацій – 3 049, нових випадків 5 850

AstraZeneca зменшить поставки вакцини в ЄС наполовину – ЗМІ

Усі новини...
РНБО
Російські хакери змінили тактику кібератак на українські сайти – РНБО
Підсанкційний "Спортмастер" каже, що продовжує працювати в Україні
Оприлюднено перелік підсанкційних юросіб, серед них Sportmaster та енергокомпанії РФ
Останні новини
11:05
Православна Церква України заявила, що не буде змушувати вірян до вакцинації
11:01
На території Іспанії демонтували останній пам’ятник диктатору Франко
10:57
інфографікаТрійка лідерів президентського рейтингу не змінилася
10:50
Більше половини українців схвалюють санкції проти Медведчука
10:41
Компанія з Швейцарії розглядає виробництво залізничного транспорту на заводі в Києві
10:28
Російські хакери атакували систему документообігу держорганів – РНБО
10:23
"Нафтогаз" назвав ціну на газ для населення на березень
10:19
НАБУ: Адвокати намагаються скасувати підозру Татарову
10:16
Степанов розраховує на 22 млн доз вакцини: На вакцинацію-2021 має вистачити
09:39
НБУ вивів три компанії з фінансового ринку
Усі новини...