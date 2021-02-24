Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские хакеры атаковали систему документооборота госорганов – СНБО

Среда, 24 февраля 2021, 09:28
Российские хакеры атаковали систему документооборота госорганов – СНБО

Совет национальной безопасности и обороны сообщает, что зафиксировал попытки распространения вредных документов через систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти - кибератаку связывают с российскими хакерами.

Источник: пресс-служба СНБО

Дословно: "Целью атаки было массовое заражение информационных ресурсов государственных органов, поскольку именно с использованием этой системы осуществляется документооборот в большинстве органов государственной власти...

Способы и средства реализации этой кибератаки позволяют связать ее с одной из хакерских шпионских группировок из Российской Федерации".

Детали: Отмечается, что вредные документы содержали макрос, который при открытии файлов скрыто загружал программу для удаленного управления компьютером.

В СНБО сообщают, что по сценарию атака относится к так называемым supply chain attack - это атака на цепочку поставок, при которой атакующие пытаются получить доступ к целевой организации не напрямую, а через уязвимости в инструментах и ​​сервисах, которые она использует.

 
ФОТО: СНБО

Самыми известными такими атаками стали NotPetya в 2017 году, и Solorigate - кибершпионская операция РФ 2020-2021 года, которую сейчас расследуют в США.

СНБО просит в случае кибератаки сразу сообщать Национальный координационный центр кибербезопасности.

Также там отметили о необходимости: регулярно устанавливать обновления безопасности для операционной системы и программ, применить жесткую политику целостности кода, использовать антивирусное программное обеспечение, заменить пароли доступа к системе электронного документооборота на более устойчивые, отключить выполнение макросов в документах Microsoft Office.

Украинская правда
Темы: СНБОхакерыРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
СНБО
Брокер mono invest Exante попал под санкции СНБО: инвесторам предлагают немедленно закрыть счета
За коррупцию в судах будет светить до 15 лет: Зеленский подписал указ
Зеленский и СНБО дали месяц, чтобы местные власти навели порядок с укрытиями
Последние новости
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
Все новости...
Реклама: