Трійка лідерів президентського рейтингу не змінилася

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то чинного президента Володимира Зеленського підтримали б 23,1% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором.

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг"

Деталі: Зеленський очолює президентський рейтинг. Його підтримують 23,1% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором.

За п’ятого президента Петра Порошенка проголосували б 14,4%, за нардепа "ОПЗЖ" Юрія Бойка – 11,3%, за лідерку ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко – 10,9%.

Колишнього прем’єра Володимира Гройсмана підтримують 5,7%, главу Верховної Ради Дмитра Разумкова – 5,3%, а міського голову Києва Віталія Кличка – 2,4%.

Дослідження проводилося 22-23 лютого серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Загалом було опитано 2500 респондентів методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2%.