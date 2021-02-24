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Тройка лидеров президентского рейтинга не изменилась

Среда, 24 февраля 2021, 10:57

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то действующего президента Владимира Зеленского поддержали бы 23,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг"

Детали: Зеленский возглавляет президентский рейтинг. Его поддерживают 23,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

 

За пятого президента Петра Порошенко проголосовали бы 14,4%, за нардепа "ОПЗЖ" Юрия Бойко - 11,3%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 10,9%.

Бывшего премьера Владимира Гройсмана поддерживают 5,7%, главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова - 5,3%, а мэра Киева Виталия Кличко - 2,4%.

 

Исследование проводилось 22-23 февраля среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Всего было опрошено 2500 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования не более 2%.

Украинская правда
Темы: Зеленскийрейтингпрезидентсоциологияопрос


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