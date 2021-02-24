Черкаський лікар першим в Україні вакцинувався від коронавірусу

Черкаський лікар-реаніматолог Євген Горенко став першим українцем, який отримав щеплення від COVID-19.

Джерело: очільник Черкаської ОДА Олександр Скічко у Facebook, очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов на засіданні уряду

Пряма мова Скічка: "Знайомтеся, це – Горенко Євген Васильович. Він першим в Україні отримав щеплення від ковіду.

Це лікар-реаніматолог із м. Черкаси, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні".

Знати більше: Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Все про вакцинацію в Україні

Деталі: Водночас, міністр охорони здоров’я Максим Степанов на засіданні Кабміну зазначив, що в Черкасах вже провакциновано 10 осіб.

Передісторія: З 24 лютого в Україні стартує вакцинація від COVID-19. Вона відбуватиметься в 4 етапи: