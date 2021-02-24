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Черкаський лікар першим в Україні вакцинувався від коронавірусу

Середа, 24 лютого 2021, 12:18
Черкаський лікар першим в Україні вакцинувався від коронавірусу

Черкаський лікар-реаніматолог Євген Горенко став першим українцем, який отримав щеплення від COVID-19.

Джерело: очільник Черкаської ОДА Олександр Скічко у Facebook, очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов на засіданні уряду

Пряма мова Скічка: "Знайомтеся, це – Горенко Євген Васильович. Він першим в Україні отримав щеплення від ковіду.

Це лікар-реаніматолог із м. Черкаси, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні".

Знати більше: Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Все про вакцинацію в Україні

Деталі: Водночас, міністр охорони здоров’я Максим Степанов на засіданні Кабміну зазначив, що в Черкасах вже провакциновано 10 осіб.

Передісторія: З 24 лютого в Україні стартує вакцинація від COVID-19. Вона відбуватиметься в 4 етапи: 

  • січень-квітень 2021 року  люди із найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;
  • квітень-червень 2021 року  люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;
  • червень-вересень 2021 року  люди із високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;
  • вересень 2021  березень 2022 року  люди із підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

Українська правда

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Теми: Черкасивакцинаціякоронавірус
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