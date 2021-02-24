Черкаський лікар першим в Україні вакцинувався від коронавірусу
Черкаський лікар-реаніматолог Євген Горенко став першим українцем, який отримав щеплення від COVID-19.
Джерело: очільник Черкаської ОДА Олександр Скічко у Facebook, очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов на засіданні уряду
Пряма мова Скічка: "Знайомтеся, це – Горенко Євген Васильович. Він першим в Україні отримав щеплення від ковіду.
Це лікар-реаніматолог із м. Черкаси, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні".
Знати більше: Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Все про вакцинацію в Україні
Деталі: Водночас, міністр охорони здоров’я Максим Степанов на засіданні Кабміну зазначив, що в Черкасах вже провакциновано 10 осіб.
Передісторія: З 24 лютого в Україні стартує вакцинація від COVID-19. Вона відбуватиметься в 4 етапи:
- січень-квітень 2021 року – люди із найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;
- квітень-червень 2021 року – люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;
- червень-вересень 2021 року – люди із високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;
- вересень 2021 – березень 2022 року – люди із підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.