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Черкасский врач первым в Украине вакцинировался от коронавируса

Среда, 24 февраля 2021, 13:18

Черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко стал первым украинцем, который получил прививку от COVID-19.

Источник: глава Черкасской ОГА Александр Скичко в Facebook, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства

Прямая речь Скичко: "Знакомьтесь, это - Горенко Евгений Васильевич. Он первым в Украине получил прививку от ковида.

Это врач-реаниматолог из г. Черкассы, который работает в ковидном отделении Черкасской областной больницы".

Знать больше: Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Детали: В то же время, министр здравоохранения Максим Степанов на заседании Кабмина отметил, что в Черкассах уже провакцинировано 10 человек.

Предыстория: С 24 февраля в Украине стартует вакцинация от COVID-19. Она будет проходить в 4 этапа:

  • январь-апрель 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;
  • апрель-июнь 2021 года - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;
  • июнь-сентябрь 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
  • сентябрь 2021 - март 2022 года - люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Украинская правда
Темы: Черкассывакцинациякоронавирус


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