Черкасский врач первым в Украине вакцинировался от коронавируса
Черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко стал первым украинцем, который получил прививку от COVID-19.
Источник: глава Черкасской ОГА Александр Скичко в Facebook, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства
Прямая речь Скичко: "Знакомьтесь, это - Горенко Евгений Васильевич. Он первым в Украине получил прививку от ковида.
Это врач-реаниматолог из г. Черкассы, который работает в ковидном отделении Черкасской областной больницы".
Знать больше: Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине
Детали: В то же время, министр здравоохранения Максим Степанов на заседании Кабмина отметил, что в Черкассах уже провакцинировано 10 человек.
Предыстория: С 24 февраля в Украине стартует вакцинация от COVID-19. Она будет проходить в 4 этапа:
- январь-апрель 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;
- апрель-июнь 2021 года - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;
- июнь-сентябрь 2021 года - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
- сентябрь 2021 - март 2022 года - люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.