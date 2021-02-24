Черкасский врач первым в Украине вакцинировался от коронавируса

Черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко стал первым украинцем, который получил прививку от COVID-19.

Источник: глава Черкасской ОГА Александр Скичко в Facebook, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства

Прямая речь Скичко: "Знакомьтесь, это - Горенко Евгений Васильевич. Он первым в Украине получил прививку от ковида.

Это врач-реаниматолог из г. Черкассы, который работает в ковидном отделении Черкасской областной больницы".

Знать больше: Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Детали: В то же время, министр здравоохранения Максим Степанов на заседании Кабмина отметил, что в Черкассах уже провакцинировано 10 человек.

Предыстория: С 24 февраля в Украине стартует вакцинация от COVID-19. Она будет проходить в 4 этапа: