Грузія оголосила про відкриття для українців: умови в'їзду

З 1 березня громадяни України, які подорожують літаком, зможуть відвідувати Грузію при наявності негативного результату ПЛР-тесту.

Про це оголосив у середу, 24 лютого, прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Гарібашвілі повідомив, що з 1 березня громадяни Вірменії, Азербайджану, України, Казахстану, Росії та Білорусі зможуть відвідувати Грузію, якщо вони нададуть негативний результат ПЛР-тесту, проведеного протягом останніх 72 годин.

На третій день перебування в Грузії громадянам цих країн доведеться пройти повторне тестування за свій рахунок.

Як пояснив Гарібашвілі, мова йде про перетин кордону Грузії повітряним шляхом.

Сухопутні кордони для іноземців, як і раніше, залишаються закритими.

Раніше Грузія спростила правила в'їзду для громадян країн ЄС, Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Норвегії, США, Великої Британії, Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ та Бахрейну.

З 1 лютого в країну також можуть потрапити всі іноземці, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 вакциною будь-якого типу.

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