Грузия объявила об открытии для украинцев: условия въезда

С 1 марта граждане Украины, которые путешествуют самолетом, смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

Об этом объявил в среду, 24 февраля, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Гарибашвили сообщил, что с 1 марта граждане Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, России и Беларуси смогут посещать Грузию, если они предоставят отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в течение последних 72 часов.

На третий день пребывания в Грузии гражданам этих стран придется пройти повторное тестирование за свой счет.

Как пояснил Гарибашвили, речь идет о пересечении границы Грузии воздушным путем.

Сухопутные границы для иностранцев, как и раньше, остаются закрытыми.

Ранее Грузия упростила правила въезда для граждан стран ЕС, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Бахрейна.

С 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа.

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