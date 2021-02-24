Харківський депутат заявив про держпереворот у 2014 році – його вигнали з трибуни

Депутат Харківської міськради від проросійської партії "ОПЗЖ" Андрій Лесик на засіданні 24 лютого заявив про "збройний держпереворот" у 2014 році, у результаті чого його вигнали з трибуни.

Джерело: засідання міськради, Лесик у Facebook

Пряма мова Лесика: "17 лютого в офіс "ОПЗЖ" прийшли співробітники СБУ, вони повідомили, що прийшли нібито за заявою громадянина, що у нас... готується тарифний майдан. При цьому ніяких документів, які обґрунтовують цей візит, не пред'явили.

Сама по собі ситуація з приходом в наш офіс СБУ не викликає у мене здивування. Адже вони постійно прирівнюють до держзради і сепаратизму дії тих, хто критикує владу... Що зробили в країні, де кілька років тому стався збройний переворот, і ніхто за це не покараний".

Деталі: На ці слова депутата відреагував в.о. мера міста Ігор Терехов, попросивши "закінчуй ти тут це все говорити".

Разом з тим кілька інших депутатів встали зі своїх місць і пішли до трибуни. Зі словами "Іди звідси", вони почали виштовхувати Лесика з трибуни.

Через кілька секунд біля трибуни вже стояла половина залу.

Терехов закликав депутатів заспокоїться, а Лесика зайняти своє місце.

Депутати сканували "Чемодан – вокзал – Росія". Лесик заявляв, що закінчить виступ і сяде нам місце.

Терехов на це заявив, що виступ Лесика закінчений. Депутат на це відповів, що подасть заяву про злочин до правоохоронних органів.

На сессии горсовета мне не дали сделать заявление о несанкционированном визите СБУ в наш офис. Напомню, ... Опубліковано Андреєм Лесиком Середа, 24 лютого 2021 р.

Після цього депутати розійшлися по місцях. Засідання міськради триває.

Для довідки: Лесик, 1981 р.н., з 2018 року очолює харківську міську організацію партії "ОПЗЖ".

"Чесно" нагадує, що у 2017 році він був затриманий за статтею "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".