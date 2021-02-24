Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Харківський депутат заявив про держпереворот у 2014 році – його вигнали з трибуни

Середа, 24 лютого 2021, 12:37
Харківський депутат заявив про держпереворот у 2014 році – його вигнали з трибуни

Депутат Харківської міськради від проросійської партії "ОПЗЖ" Андрій Лесик на засіданні 24 лютого заявив про "збройний держпереворот" у 2014 році, у результаті чого його вигнали з трибуни.

Джерело: засідання міськради, Лесик у Facebook 

Пряма мова Лесика: "17 лютого в офіс "ОПЗЖ" прийшли співробітники СБУ, вони повідомили, що прийшли нібито за заявою громадянина, що у нас... готується тарифний майдан. При цьому ніяких документів, які обґрунтовують цей візит, не пред'явили.

Сама по собі ситуація з приходом в наш офіс СБУ не викликає у мене здивування. Адже вони постійно прирівнюють до держзради і сепаратизму дії тих, хто критикує владу... Що зробили в країні, де кілька років тому стався збройний переворот, і ніхто за це не покараний".

Деталі: На ці слова депутата відреагував в.о. мера міста Ігор Терехов, попросивши "закінчуй ти тут це все говорити".

Разом з тим кілька інших депутатів встали зі своїх місць і пішли до трибуни. Зі словами "Іди звідси", вони почали виштовхувати Лесика з трибуни.

Через кілька секунд біля трибуни вже стояла половина залу.

Терехов закликав депутатів заспокоїться, а Лесика зайняти своє місце.

Депутати сканували "Чемодан – вокзал – Росія". Лесик заявляв, що закінчить виступ і сяде нам місце.

Терехов на це заявив, що виступ Лесика закінчений. Депутат на це відповів, що подасть заяву про злочин до правоохоронних органів.

На сессии горсовета мне не дали сделать заявление о несанкционированном визите СБУ в наш офис. Напомню, ...

Опубліковано Андреєм Лесиком Середа, 24 лютого 2021 р.

Після цього депутати розійшлися по місцях. Засідання міськради триває.

Для довідки: Лесик, 1981 р.н., з 2018 року очолює харківську міську організацію партії "ОПЗЖ".  

"Чесно" нагадує, що у 2017 році він був затриманий за статтею "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України". 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківсепаратизммісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Харків
У передмісті Харкова прогриміли вибухи – ЗМІ
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Терехов звільнив відповідального за стан укриттів у Харкові
Останні новини
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
17:17
ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
Усі новини...
Реклама: