Харьковский депутат заявил о госперевороте в 2014 году – его выгнали с трибуны
Депутат Харьковского горсовета от пророссийской партии "ОПЗЖ" Андрей Лесик на заседании 24 февраля заявил о "вооруженном госперевороте" в 2014 году, в результате чего его выгнали из-за трибуны.
Источник: заседание горсовета, Лесик в Facebook
Прямая речь Лесика: "17 февраля в офис "ОПЗЖ" пришли сотрудники СБУ, они сообщили, что пришли якобы по заявлению гражданина, что у нас… готовится тарифный майдан. При этом никаких документов, обосновывающих этот визит, не предъявили.
Сама по себе ситуация с приходом в наш офис СБУ не вызывает у меня недоумения. Ведь они постоянно приравнивают к госизмене и сепаратизму действия тех, кто критикует власть… Что сделали в стране, где несколько лет назад произошел вооруженный госпереворот, и никто за это не наказан".
Детали: На эти слова депутата отреагировал и.о. мэра города Игорь Терехов, попросив "заканчивай ты здесь это все говорить".
Вместе с тем несколько других депутатов встали со своих мест и пошли к трибуне. Со словами "Уйди отсюда", они начали выталкивать Лесика с трибуны.
Через несколько секунд у трибуны уже стояла половина зала.
Терехов призвал депутатов успокоится, а Лесика занять свое место.
Депутаты сканировали "Чемодан – вокзал – Россия". Лесик заявлял, что закончит выступление и сядет нам место.
Терехов на это заявил, что выступление Лесика окончено. Депутат на это ответил, что сделает заявление о преступлении в правоохранительные органы.
На сессии горсовета мне не дали сделать заявление о несанкционированном визите СБУ в наш офис. Напомню, ...Опубліковано Андреєм Лесиком Середа, 24 лютого 2021 р.
После этого депутаты разошлись по местам. Заседание горсовета продолжается.
Для справки: Лесик, 1981 г.р., с 2018 года возглавляет харьковскую городскую организацию партии "ОПЗЖ".
"Честно" напоминает, что в 2017 году он был задержан по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".