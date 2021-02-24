Харьковский депутат заявил о госперевороте в 2014 году – его выгнали с трибуны

Депутат Харьковского горсовета от пророссийской партии "ОПЗЖ" Андрей Лесик на заседании 24 февраля заявил о "вооруженном госперевороте" в 2014 году, в результате чего его выгнали из-за трибуны.

Источник: заседание горсовета, Лесик в Facebook

Прямая речь Лесика: "17 февраля в офис "ОПЗЖ" пришли сотрудники СБУ, они сообщили, что пришли якобы по заявлению гражданина, что у нас… готовится тарифный майдан. При этом никаких документов, обосновывающих этот визит, не предъявили.

Сама по себе ситуация с приходом в наш офис СБУ не вызывает у меня недоумения. Ведь они постоянно приравнивают к госизмене и сепаратизму действия тех, кто критикует власть… Что сделали в стране, где несколько лет назад произошел вооруженный госпереворот, и никто за это не наказан".

Детали: На эти слова депутата отреагировал и.о. мэра города Игорь Терехов, попросив "заканчивай ты здесь это все говорить".

Вместе с тем несколько других депутатов встали со своих мест и пошли к трибуне. Со словами "Уйди отсюда", они начали выталкивать Лесика с трибуны.

Через несколько секунд у трибуны уже стояла половина зала.

Терехов призвал депутатов успокоится, а Лесика занять свое место.

Депутаты сканировали "Чемодан – вокзал – Россия". Лесик заявлял, что закончит выступление и сядет нам место.

Терехов на это заявил, что выступление Лесика окончено. Депутат на это ответил, что сделает заявление о преступлении в правоохранительные органы.

На сессии горсовета мне не дали сделать заявление о несанкционированном визите СБУ в наш офис. Напомню, ... Опубліковано Андреєм Лесиком Середа, 24 лютого 2021 р.

После этого депутаты разошлись по местам. Заседание горсовета продолжается.

Для справки: Лесик, 1981 г.р., с 2018 года возглавляет харьковскую городскую организацию партии "ОПЗЖ".

"Честно" напоминает, что в 2017 году он был задержан по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".