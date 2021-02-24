СБУ повідомила підозру в держзраді "експерту" з телеканалів РФ і Медведчука

Служба безпеки України повідомила про підозру військово-політичному "експерту", причетному до підривної діяльності в інтересах російських спецслужб.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Підозру повідомлено під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури за двома статтями Кримінального кодексу України: ст.111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками)".

Деталі: Судячи з відео йдеться про Юрія Дудкіна, який засвітився і на пропагандистських телеканалах Росії і на ефірах медіахолдингу з орбіти підсанкційного кума Путіна Віктора Медведчука.

Зазначається, що наразі "експерта" затримано.

У межах досудового розслідування слідчі СБУ встановили, що за завданням кураторів киянин створив мережу, до якої входили кілька вебресурсів (групи в соціальних мережах, youtube-канали) та окремі блогери, які фінансувалися з РФ. На цих ресурсах пропагандист поширював замовний контент, у тому числі від своїх координаторів з російського "Первого канала" та агенції "News Front".

Водночас "експерт" особисто брав участь у прямих ефірах політичних ток-шоу на заборонених російських телеканалах. Там він не тільки сприяв розпалюванню міжнаціональної ворожнечі, а й ссстематично отримував за це грошову винагороду від замовників.

За даними слідства, в інформаційній сфері "експерт" вчиняв дії на шкоду територіальній цілісності, обороноздатності держави та брав участь у проведенні підривної діяльності проти України з боку РФ.

Результати проведених експертних досліджень підтверджують ознаки такої підривної діяльності на шкоду державній безпеці. Психологічні та фоноскопічні експертизи тривають, щоб отримати додаткові докази щодо умисності таких дій з боку підозрюваного.