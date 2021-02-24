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СБУ сообщила подозрение в госизмене "эксперту" с телеканалов РФ и Медведчука

Среда, 24 февраля 2021, 16:52

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении военно-политическому "эксперту", причастному к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб.

Источник: СБУ

Дословно: "Подозрение сообщено под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст.111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам)".

Детали: Судя по видео речь идет о Юрие Дудкине, который засветился и на пропагандистских телеканалах России и на эфирах медиахолдинга из орбиты подсанкционного кума Путина Виктора Медведчука.

Отмечается, что в настоящее время "эксперт" задержан.

В рамках досудебного расследования следователи СБУ установили, что по заданию кураторов киевлянин создал сеть, в которую входили несколько вебресурсов (группы в социальных сетях, youtube-канал) и отдельные блоггеры, финансируемые из РФ. На этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов из российского "Первого канала" и агентства "News Front".

В то же время "эксперт" принимал участие в прямых эфирах политических ток-шоу на запрещенных российских телеканалах. Там он не только способствовал разжиганию межнациональной розни, но и систематично получал за это денежное вознаграждение от заказчиков.

По данным следствия, в информационной сфере "эксперт" совершал действия в ущерб территориальной целостности, обороноспособности государства и принимал участие в проведении подрывной деятельности против Украины со стороны РФ.

Результаты проведенных экспертных исследований подтверждают признаки такой подрывной деятельности в ущерб государственной безопасности. Психологическая и фоноскопическая экспертизы продолжаются, чтобы получить дополнительные доказательства умышленности таких действий со стороны подозреваемого.

Украинская правда
Темы: СБУгосизменаМедведчук


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