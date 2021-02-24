Стало відомо, коли почнеться COVID-вакцинація в Києві
25 лютого у столиці розпочнеться процес вакцинації проти COVID-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield), наданою Міністерством охорони здоров’я.
Джерело: сайт КМДА
Деталі: Щеплення відбудуться в Олександрівській клінічній лікарні столиці. Одним з перших укол отримає завідувач відділення лікарні.
За даними КМДА, Київ отримав 42 600 доз вакцини. Для проведення вакцинації у столиці сформовано 15 мобільних бригад з імунізації.
Підготовлено 120 тимчасових пунктів вакцинації в закладах охорони здоров’я та інтернатах, а також 120 додаткових стаціонарних пунктів вакцинації від COVID-19 на базі ЦПМСД міста.
Уже верифіковані списки медичних працівників, які отримають щеплення в першу чергу. Це члени мобільних бригад, медики, які працюють у лікарнях із хворими на COVID-19, співробітники лабораторій, де проводиться аналіз на виявлення вірусу, працівники екстреної медичної допомоги та медики інших закладів охорони здоров’я.
Також іде активна підготовка до вакцинації літніх людей (85+). Лікарі складають списки охочих щепитися.