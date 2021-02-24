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Стало известно, когда начнется COVID-вакцинация в Киеве

Среда, 24 февраля 2021, 18:55

25 февраля в столице начнется процесс вакцинации против COVID-19 вакциной Oxford / AstraZeneca (Covishield), предоставленной Министерством здравоохранения.

Источник: сайт КГГА

Детали: Прививки начнут делать в Александровской клинической больнице столицы. Одним из первых укол получит заведующий отделением больницы.

По данным КГГА, Киев получил 42 600 доз вакцины. Для проведения вакцинации в столице сформировано 15 мобильных бригад по иммунизации.

Подготовлено 120 временных пунктов вакцинации в учреждениях здравоохранения и интернатах, а также 120 дополнительных стационарных пунктов вакцинации на базе ЦПМСД города.

Уже верифицированы списки медицинских работников, которые получат прививки в первую очередь. Это члены мобильных бригад, медики, работающие в больницах с больными COVID-19, сотрудники лабораторий, где проводится анализ на выявление вируса, работники экстренной медицинской помощи и медики других учреждений здравоохранения.

Также идет активная подготовка к вакцинации пожилых людей (85+). Врачи составляют списки желающих привиться.

Евгений Кизилов, УП
Темы: КиеввакцинацияCovid-2019коронавирус


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