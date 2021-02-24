У Німеччині і Бельгії вилучили найбільшу в історії Європи партію кокаїну на мільярди євро

Європейські слідчі виявили загалом 23 тонни кокаїну вартістю мільярди євро в результаті трансєвропейського перехоплення наркотиків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Кокаїн був виявлений у Німеччині та Бельгії.

Вилучені наркотики - це "абсолютний рекорд", йдеться у повідомленні голландської поліції.

"Ніколи раніше не було перехоплено стільки кокаїну відразу", - додали правоохоронці.

Відповідну інформацію німецьким правоохоронцям дала компанія, яка базується в Нідерландах. Це призвело до того, що 12 лютого вони знайшли 16 тонн кокаїну в порту Гамбурга.

Кокаїн був захований у контейнерах з Парагваю в понад 1700 жерстяних банках для шпаклівки.

Спільні розслідування призвели до виявлення ще 7,2 тонни кокаїну в порту Антверпена в Бельгії, повідомляє німецька митниця.

Антверпен - другий за величиною порт Європи.

У Бельгії кокаїн був захований в контейнері, наповненому дерев'яними блоками, заявили слідчі.

Всі наркотики прямували до "одного пункту призначення в Нідерландах", заявила голландська поліція.

28-річного власника імпортної компанії у Роттердамі було заарештовано в середу в Нідерландах через незаконний вантаж.

Арешт був здійснений під час обшуку у двох приміщеннях - одному в Роттердамі та іншому в сусідньому селі Влаардінген.

"Ми оцінюємо вуличну вартість 16 тонн від 1,5 до 3,5 млрд. євро", - сказав начальник митниці Гамбурга Рене Матшке, говорячи про знахідку в німецькому порту .