В Германии и Бельгии изъяли крупнейшую в истории Европы партию кокаина на миллиарды евро

Европейские следователи обнаружили в общей сложности 23 тонны кокаина стоимостью миллиарды евро в результате трансевропейского перехвата наркотиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Кокаин был обнаружен в Германии и Бельгии.

Изъятые наркотики - это "абсолютный рекорд", говорится в сообщении голландской полиции.

"Никогда раньше не было перехвачено столько кокаина сразу", - добавили правоохранители.

Соответствующую информацию немецким правоохранителям дала компания, основанная в Нидерландах. Это привело к тому, что 12 февраля они нашли 16 тонн кокаина в порту Гамбурга.

Кокаин был спрятан в контейнерах из Парагвая в более 1700 жестяных банках для шпаклевки.

Совместные расследования привели к обнаружению еще 7,2 тонны кокаина в порту Антверпена в Бельгии, сообщает немецкая таможня.

Антверпен - второй по величине порт Европы.

В Бельгии кокаин был спрятан в контейнере, наполненном деревянными блоками, заявили следователи.

Все наркотики направлялись в "одного пункта назначения в Нидерландах", заявила голландская полиция.

28-летнего владельца импортной компании в Роттердаме был арестован в среду в Нидерландах за незаконный груз.

Арест был произведен во время обыска в двух помещениях - другу в Роттердаме и другом в соседнем селе Влаардинген.

"Мы оцениваем уличную стоимость 16 тонн от 1,5 до 3,5 млрд евро", - сказал начальник таможни Гамбурга Рене Матшке, говоря о находке в немецком порту.