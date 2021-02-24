Латвія передала українській армії медичні бронеавтомобілі
В Україну прибули медичні легкоброньовані автомобілі, передані Латвійською Республікою як допомога Збройним Силам України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Міноборони.
Посол Латвії в Україні Юріс Пойканс повідомив, що загалом Латвія передала для потреб ЗСУ сім медичних броньованих автомобілів, а також запевнив у подальшій постійній підтримці України у її євроатлантичних прагненнях.
Своєю чергою міністр оборони Андрій Таран на зустрічі сказав, що техніка уже найближчим часом стане на службу у військово-медичних підрозділах українського війська.
"Латвія з перших днів російської агресії проти України почала надавати підтримку нашій державі. Сьогодні ми вчергове бачимо ще одне свідчення її щирої солідарності у нашій боротьбі за відновлення територіальної цілісності та відстоюванні суверенітету", - сказав він.