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Латвия передала украинской армии медицинские бронеавтомобили

Среда, 24 февраля 2021, 22:39

В Украину прибыли медицинские легкобронированные автомобили, переданные Латвийской Республикой в ​​качестве помощи Вооруженным силам Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны.

Посол Латвии в Украине Юрис Пойканс сообщил, что Латвия передала для нужд ВСУ семь медицинских бронированных автомобилей, а также заверил в дальнейшей постоянной поддержке Украины в ее евроатлантических устремлениях.

В свою очередь министр обороны Андрей Таран на встрече сказал, что техника уже в ближайшее время станет на службу в военно-медицинских подразделениях украинской армии.

"Латвия с первых дней российской агрессии против Украины начала оказывать поддержку нашей стране. Сегодня мы в очередной раз видим еще одно свидетельство ее искренней солидарности в нашей борьбе за восстановление территориальной целостности и отстаивании суверенитета", - сказал он.

 

Темы: Латвия


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