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Різкий стрибок епідемії в Україні: за добу понад 8 тисяч хворих  

Четвер, 25 лютого 2021, 08:15

За добу 24 лютого в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 8 147 особам, у лікарні потрапили 2 770 хворих, померли 135 пацієнтів, одужали 3 889 осіб;

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Найбільше випадків коронавірусу зареєстрували в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654) областях, м. Київ (652) та Вінницькій області (639).

Зокрема, захворіли 483 дитини та 301 медпрацівник.

Найбільше летальних випадків від COVID у середу зафіксували в Києві (18), Запорізькій (15), Закарпатській (13), Івано-Франківській (12) та Львівській (11) областях. 

Тестувань за добу зроблено 86 926, зокрема методом ПЛР – 36 670, методом ІФА – 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 496.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу виявили в 1 325 841 особи, з них одужали 1 159 311 осіб, а померли від ускладнень 25 596 хворих. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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