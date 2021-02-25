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Резкий скачок эпидемии в Украине: за сутки более 8 тысяч больных

Четверг, 25 февраля 2021, 08:15

За сутки 24 февраля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 8 147 людям, в больницы попали 2 770 больных, умерли 135 пациентов, выздоровели 3 889 человек;

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Больше всего случаев коронавируса зарегистрировали в Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654) областях, г. Киев (652) и Винницкой области (639).

В частности, заболели 483 ребенка и 301 медработник.

Тестирований за прошедшие сутки сделано 86 926, в том числе методом ПЦР – 36 670, методом ИФА – 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 496.

 

За все время пандемии в Украине коронавирусную болезнь обнаружили у 1 325 841 человека, из них выздоровели 1 159 311 человек, а умерли от осложнений 25 596 больных.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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