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“Слуги народу” циклічно обговорюють із “Голосом” об'єднання в коаліцію

Четвер, 25 лютого 2021, 09:57

Представники партії "Слуга народу" та Офісу президента України періодично провадять переговори з лідером партії "Голос" Кірою Рудик стосовно можливості об'єднання в парламентську коаліцію.

Джерело: Рудик в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Зі мною циклічно хтось веде переговори, щоб ми приєдналися (до коаліції – ред.). Час від часу на мене виходять представники або Офісу (президента – ред.), або партії "Слуга народу" з переговорами про те, де ми можемо об'єднати наші зусилля".

Деталі: Кіра Рудик зазначила, що незалежно від перебування в коаліції або в опозиції "Голос" завжди підтримує дії влади, які "є правильними для країни".

За її словами, останні кроки президента Володимира Зеленського викликають у її партії "великі сподівання". Рудик вважає, що "це дійсно системні, проукраїнські, державні кроки", тож "Голос" їх підтримує, бо "можливо, з цього щось вийде!". 

Водночас, лідерка "Голосу" наголошує, що треба дивитися, якими будуть наступні кроки, "тому що це мають бути не два-три випадкові державні рішення, а результат певного плану". Вона додає: Тоді й говоритимемо"..

На запитання, які посади в уряді могли б обійняти представники "Голосу" в разі входження до коаліції зі "Слугою народу", Рудик відповіла: "Якщо буде кілька напрямів, де ми можемо повністю втілити заплановані реформи, то ми готові взятися за це й робити".

Теми: ГолосСлуга народукоаліція


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