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"Слуги народа" циклически обсуждают с "Голосом" объединение в коалицию

Четверг, 25 февраля 2021, 09:57

Представители партии "Слуга народа" и Офиса президента Украины периодически проводят переговоры с лидером партии "Голос" Кирой Рудык о возможности объединения в парламентскую коалицию.

Источник: Рудык в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Со мной циклически кто-то ведет переговоры, чтобы мы присоединились (в коалицию – ред.). Время от времени на меня выходят представители либо Офиса (президента – ред.), либо партии "Слуга народа" с переговорами о том, где мы можем объединить наши усилия".

Детали: Кира Рудык отметила, что независимо от пребывания в коалиции или в оппозиции "Голос" всегда поддерживает "правильные для страны" действия власти.

По ее словам, последние шаги президента Владимира Зеленского вызывают у ее партии "большие надежды". Рудык считает, что "это действительно системные, проукраинские, государственные шаги", и "Голос" их поддерживает, потому что "возможно, из этого что-то получится!".

В то же время, лидер "Голоса" отмечает, что надо смотреть, какими будут следующие шаги, "потому что это должны быть не два-три случайные государственные решения, а результат определенного плана". Она добавляет: "Тогда и будем говорить".

На вопрос, какие должности в правительстве могли бы занять представители "Голоса" в случае вхождения в коалицию со "Слугой народа", Рудык ответила: "Если будет несколько направлений, где мы можем полностью воплотить запланированные реформы, то мы готовы взяться за это и делать".

Темы: ГолосСлуга народакоалиция


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