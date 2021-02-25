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Первые COVID-вакцины приехали в регионы

Четверг, 25 февраля 2021, 11:53
Фото loda.gov.ua

Вакцина против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) прибыла в регионы – первые дозы уже подучили Донецкая, Львовская и Полтавская области.

Источник: председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook, председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов в Telegram, сайт Львовской ОГАДумская

Прямая речь Синегубов: "Вакцинация на Полтавщине началась. Роман Пономаренко – врач-инфекционист из Полтавской областной клинической инфекционной больницы. Он первый в области получил прививку от коронавируса. Чувствует себя хорошо".

 
Фото с Telegram Синегубова 

Прямая речь Кириленко: "Сегодня ночью Донецкая область получила антиковидну вакцину. Определенное количество доз будет направлено ​​военным. 14000 доз получат гражданские".

Детали: По его словам, вакцинацию начнут уже 25 февраля с Бахмутского района.

Кириленко сообщил, что на первом этапе этим количеством доз "с учетом разлива" смогут вакцинировать не менее 12 500 работников медицинских учреждений области.

Также 42 200 доз вакцины получила Львовская область. Сообщается, что в первую очередь вакцинируют работников мобильных бригад по иммунизации и более 1500 медиков, работающих в больницах с больными COVID-19. 

 
Фото loda.gov.ua

Всего для вакцинации на территории Львовской области подготовили 14 мобильных бригад по иммунизации, которые будут вакцинировать медработников 24 больниц, которые оказывают стационарную помощь больным коронавирусом.

Одесская область получила 25,9 тысяч доз вакцины.

 
Фото "Думской"

Здесь также сначала будут прививать медработников, которые оказывают помощь больным с коронавирусом и при этом сами не болели.

Следующими вакцину получат соцработники, медицинские работники, которые не работали с больными COVID-19, персонал домов престарелых и люди старше 80 лет.

Далее в очереди – военные, полицейские, спасатели, сотрудники ГСЧС и педагоги.

После них люди из так называемой "группы риска" (с заболеваниями, опасными при заражении коронавирусом), люди старше 60 лет.

Остальных граждан будут прививать не раньше лета.

Предыстория:

  • 24 февраля Украина получила 500 000 доз вакцины Oxford/AstraZeneca.
  • Также в течение первого полугодия в Украину может поступить от 2,2 до 3,7 млн доз этой вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX.
  • Вакцина Oxford/AstraZeneca зарегистрирована в Украине 22 февраля 2021 года.
  • Всего в Украине запланировано 5 этапов вакцинации.
  • Подробнее о вакцинации можно узнать на портале vaccination.covid19.gov.ua.

Украинская правда
Темы: коронавирусвакцинациярегионы


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