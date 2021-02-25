У Генштабі Вірменії вимагають відставки Пашиняна, він назвав це спробою перевороту

Генштаб Вірменії опублікував заяву з вимогою відставки прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна після його рішення звільнити заступника керівника Генштабу. Прем’єр назвав це "спробою державного перевороту".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн".

Заступника начальника Генштабу Тірана Хачатряна звільнили вчора з ініціативи Пашиняна.

Генштаб у заяві назвав цей крок недалекоглядним, безпідставним і таким, що не бере до уваги національні інтереси країни.

"Прем’єр-міністр та уряд Вірменії віднині не здатні ухвалювати адекватні рішення у цій критичній та доленосній для вірменського народу ситуації. Збройні сили Вірменії довгий час терпіли зусилля, спрямовані на дискредитацію ЗС чинною владою, але усе має свої межі. ЗС Вірменії гідно виконали свій обов’язок, борючись пліч-о-пліч зі своїм народом проти ворога. Неефективне управління чинної влади та серйозні помилки у зовнішній політиці підвели країну до прірви. У зв’язку з цією ситуацією ЗС Вірменії вимагають відставки прем’єр-міністра та уряду, одночасно закликаючи утриматися від застосування сили проти народу", - йдеться у заяві Генштабу, яку ЗМІ наводять з Facebook-сторінки речника Міноборони Самвела Асатуряна.

Прем’єр Нікол Пашинян назвав цю заяву спробою військового перевороту.

"Я вважаю заяву Генштабу спробою державного перевороту. Я закликаю усіх наших прихильників зараз вийти на площу Республіки", - написав він на власній сторінці, додавши, що найближчим часом виступить зі зверненням до народу.

Причину звільнення Хачатряна не пояснюють, проте це може бути пов'язано з його реакцією на слова Нікола Пашиняна про ефективність російських ракет "Іскандер".

Раніше в інтерв’ю 1in.am Нікол Пашинян натякнув, що російська ракета "Іскандер", яку використали у Карабаху, не вибухнула на повну силу. Колишній міністр оборони Сейран Оганян наполягає, що проблем з "Іскандером" виникнути не могло.

Хачатрян на запитання про те, чи могла ракета "Іскандера" вибухнути на 10%, нібито розсміявся та сказав, що це неможливо і "несерйозно".

Заява про ефективність "Іскандера" набула широкого розголосу у російських ЗМІ.