В Генштабе Армении требуют отставки премьера, он назвал это попыткой переворота

Генштаб Армении опубликовал заявление с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна после его решения уволить заместителя руководителя Генштаба. Премьер назвал это "попыткой государственного переворота".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн".

Заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна уволили вчера по инициативе Пашиняна.

Генштаб в заявлении назвал этот шаг недальновидным, безосновательным и не учитывающим национальные интересы страны.

"Премьер-министр и правительство Армении отныне неспособны принимать адекватные решения в этой критической и судьбоносной для армянского народа ситуации. Вооруженные силы Армении долгое время терпели усилия, направленные на дискредитацию ВС действующей властью, но все имеет свои пределы. ВС Армении достойно выполнили свой долг, сражаясь плечом к плечу со своим народом против врага. Неэффективное управление действующей власти и серьезные ошибки во внешней политике привели страну к краю пропасти. В связи с этой ситуацией ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства, одновременно призывая воздержаться от применения силы против народа", - говорится в заявлении Генштаба, которое СМИ приводят с Facebook-страницы пресс-секретаря Минобороны Самвела Асатуряна.

Премьер Никол Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота.

"Я считаю заявление Генштаба попыткой государственного переворота. Я призываю всех наших сторонников выйти сейчас на площадь Республики", - написал он на своей странице, добавив, что в ближайшее время выступит с обращением к народу.

Причину увольнения Хачатряна не объясняют, однако это может быть связано с его реакцией на слова Пашиняна об эффективности российских ракет "Искандер".

Ранее в интервью 1in.am Никол Пашинян намекнул, что российская ракета "Искандер", которую использовали в Карабахе, не взорвалась в полную силу. Бывший министр обороны Сейран Оганян настаивает, что проблем с "Искандером" возникнуть не могло.

Хачатрян на вопрос о том, могла ли ракета "Искандер" взорваться на 10%, якобы рассмеялся и сказал, что это невозможно и "несерьезно".

Заявление об эффективности "Искандера" получило широкую огласку в российских СМИ.