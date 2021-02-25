Україна буде однією з найтепліших у Європі – синоптик

Температура повітря у п'ятницю, 26 лютого, протягом дня в західній частині України досягатиме 10-16 градусів тепла.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Деталі: Згідно з її прогнозом, на решті території країни у цей день теж очікується значне потепління: 7-12 градусів вище нуля.

Трохи свіжіше буде на сході та північному сході України - вдень +5+9 градусів.

"Нічні градуси ще трохи підхоплюватимуть незначним морозцем, тому різко переходити з спортивних черевиків на тоненькі підошви та високі підбори ранувато", - уточнює Діденко.

За її даними, суттєві опади в більшості областей малоймовірні, а ось вітер може бути рвучким і некомфортним.

У Києві в п'ятницю опади малоймовірні, часом навіть буде сонячно. Проте очікується сильний західний вітер.

Вдень у столиці передбачається близько 10 градусів тепла.

А от у суботу-неділю, за її прогнозом, в Україну прийдуть опади й похолодає.