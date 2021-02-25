Украина будет одной из самых теплых в Европе – синоптик
Температура воздуха в пятницу, 26 февраля, в течение дня в западной части Украины будет достигать 10-16 градусов тепла.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook
Детали: Согласно ее прогнозу, на остальной территории страны в этот день тоже ожидается значительное потепление: 7-12 градусов выше нуля.
Немного свежее будет на востоке и северо-востоке Украины - днем +5+9 градусов.
"Ночные градусы еще немного будут прихватывать незначительным морозцем, поэтому резко переходить по спортивные туфли на тоненькой подошве и высокие каблуки рановато", - уточняет Диденко.
По ее данным, существенные осадки в большинстве областей маловероятны, а вот ветер может быть порывистым и некомфортным.
В Киеве в пятницу осадки маловероятны, порой даже будет солнечно. Однако ожидается сильный западный ветер.
Днем в столице предполагается около 10 градусов тепла.
А вот в субботу-воскресенье, по ее прогнозу, в Украину придут осадки и похолодает.