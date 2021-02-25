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Украина будет одной из самых теплых в Европе – синоптик

Четверг, 25 февраля 2021, 13:44

Температура воздуха в пятницу, 26 февраля, в течение дня в западной части Украины будет достигать 10-16 градусов тепла.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: Согласно ее прогнозу, на остальной территории страны в этот день тоже ожидается значительное потепление: 7-12 градусов выше нуля.

Немного свежее будет на востоке и северо-востоке Украины - днем ​​+5+9 градусов.

"Ночные градусы еще немного будут прихватывать незначительным морозцем, поэтому резко переходить по спортивные туфли на тоненькой подошве и высокие каблуки рановато", - уточняет Диденко.

По ее данным, существенные осадки в большинстве областей маловероятны, а вот ветер может быть порывистым и некомфортным.

В Киеве в пятницу осадки маловероятны, порой даже будет солнечно. Однако ожидается сильный западный ветер.

Днем в столице предполагается около 10 градусов тепла.

А вот в субботу-воскресенье, по ее прогнозу, в Украину придут осадки и похолодает.

 

Украинская правда
Темы: погода


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