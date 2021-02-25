Євросоюз готовий розглянути ідеї України з деокупації Криму
Європейський Союз оприлюднив заяву до 7-ї річниці окупації Криму Росією, заявивши, що готовий розглянути ідеї України для відновлення її територіальної цілісності.
Як повідомляє "Європейська правда", заява глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля від імені усіх країн-членів Євросоюзу опублікована в Брюсселі 25 лютого.
У заяві відзначається, що ЄС через 7 років після насильницької та незаконної анексії Криму та Севастополя Росією непохитно відстоює суверенітет та територіальну цілісність України в межах її кордонів, визнаних міжнародною спільнотою. "Європейський Союз знову повторює, що не визнає і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права", - заявив верховний представник ЄС.
"ЄС вітає дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в межах її кордонів, визнаних міжнародною спільнотою, і розгляне конкретні ідеї України в цьому напрямку у відповідності до запровадженої політики невизнання", - йдеться у заяві Борреля.
Нагадаємо, 23 серпня Україна має намір провести перший саміт Кримської платформи щодо деокупації Криму.
В грудні 2020 року Україна представила концепцію Кримської платформи Європейському Союзу під час обговорення наслідків незаконної анексії Криму.