Євросоюз готовий розглянути ідеї України з деокупації Криму

Європейський Союз оприлюднив заяву до 7-ї річниці окупації Криму Росією, заявивши, що готовий розглянути ідеї України для відновлення її територіальної цілісності.

Як повідомляє "Європейська правда", заява глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля від імені усіх країн-членів Євросоюзу опублікована в Брюсселі 25 лютого.

У заяві відзначається, що ЄС через 7 років після насильницької та незаконної анексії Криму та Севастополя Росією непохитно відстоює суверенітет та територіальну цілісність України в межах її кордонів, визнаних міжнародною спільнотою. "Європейський Союз знову повторює, що не визнає і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права", - заявив верховний представник ЄС.

Він підкреслив, що анексія Криму залишається прямим викликом міжнародній безпеці та заявив про готовність Євросоюзу розглянути ідеї України щодо деокупації півострова.

"ЄС вітає дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в межах її кордонів, визнаних міжнародною спільнотою, і розгляне конкретні ідеї України в цьому напрямку у відповідності до запровадженої політики невизнання", - йдеться у заяві Борреля.

Нагадаємо, 23 серпня Україна має намір провести перший саміт Кримської платформи щодо деокупації Криму.

В грудні 2020 року Україна представила концепцію Кримської платформи Європейському Союзу під час обговорення наслідків незаконної анексії Криму.