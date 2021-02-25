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Евросоюз готов рассмотреть идеи Украины по деоккупации Крыма

Четверг, 25 февраля 2021, 12:54
Евросоюз готов рассмотреть идеи Украины по деоккупации Крыма

Европейский Союз обнародовал заявление к 7-й годовщине оккупации Крыма Россией, заявив, что готов рассмотреть идеи Украины для восстановления ее территориальной целостности.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени всех стран-членов Евросоюза опубликовано в Брюсселе 25 февраля.

В заявлении отмечается, что ЕС через семь лет после насильственной и незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией стойко отстаивает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее границ, признанных международным сообществом. "Европейский Союз вновь повторяет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права", - заявил верховный представитель ЕС.

Он подчеркнул, что аннексия Крыма остается прямым вызовом международной безопасности, и заявил о готовности Евросоюза рассмотреть идеи Украины по деоккупации полуострова.

"ЕС приветствует дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее границ, признанных международным сообществом, и рассмотрит конкретные идеи Украины в этом направлении в соответствии с введенной политики непризнания", - говорится в заявлении Борреля.

Напомним, 23 августа Украина намерена провести первый саммит Крымской платформы по деоккупации Крыма.

В декабре 2020 года Украина представила концепцию Крымской платформы Европейскому Союзу при обсуждении последствий незаконной аннексии Крыма.

Темы: ЕСКрымУкраинадеоккупация
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