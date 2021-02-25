Зеленский создает конгресс для диалога с местными властями

Президент Владимир Зеленский создает конгресс местных и региональных властей, а Верховную Раду призывает принять изменения в Конституцию относительно децентрализации и закон о местных референдумах.

Источник: Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак на заседании Совета развития общин и территорий в рамках Всеукраинского форума "Украина 30"

Прямая речь Зеленского: "Окончательно децентрализация еще не завершена и в этом году мы должны решить несколько важных приоритетных задач. Первое – мы должны принять наконец изменения в Конституцию Украины относительно отношений между центральными и местными органами власти. В частности, речь идет об институте префектов и ликвидации местных администраций.

Мы действительно хотим, чтобы ряд вопросов на местах решали не чиновники в столичных кабинетах, а те люди, которые живут в том или ином регионе Украины. Но мы должны сохранить нашу территориальную целостность. Поэтому префекты будут контролировать соблюдение Конституции и законов Украины на каждой территории – и станут залогом унитарного устройства нашего государства.

Я хотел бы призвать депутатов Верховной Рады всех фракций и групп принять изменения в Конституцию относительно децентрализации, отбросить все политические лозунги, ну хотя бы некоторые, и принцип "чем хуже в стране, ты лучше"...

Вторая задача – разработать и принять нормативные акты, которые учитывают специфику самоуправления в наших общинах и дадут городам импульс для развития...

Третья задача – разработать и принять законодательство о местных референдумах: Это усилит влияние общин на деятельность местных властей и принятия ключевых решений именно на местах. Мы должны выйти на окончательную формулу правления на местном уровне: общины решают – люди влияют и вместе с государством контролируют.

Отношения между центром и общинами должны стать абсолютно новыми, они должны быть конструктивным, прозрачными и эффективными. Ради этого мы создаем конгресс местных и региональных властей при президенте Украины. Он станет площадкой для диалога и решений".

Детали: Зеленский заявил, что центральные и местные власти – "не конкуренты, а партнеры, одна команда", поэтому надо думать "не о следующих выборах, а о следующих поколениях украинцев".

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Конгресс местных властей и регионов возглавит сам Зеленский. Конгресс будет состоять из Палаты местных властей и Палаты регионов, которые будут делегировать по 3 человека в президиум этого органа, президиум будет представлен ​​высшими должностными лицами страны.

Президиум конгресса будет заседать ежемесячно. Палаты будут собираться ежеквартально и подавать предложения в повестку дня конгресса. Общие заседания Конгресса будут происходить каждые полгода или по требованию.

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По словам Ермака, в Украине за годы независимости было много советов по местному самоуправлению, но конгресс "начнет реально представлять интересы украинцев", став площадкой для обсуждений местных проблем на самом высоком уровне для поиска решений.

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