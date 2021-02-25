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СБУ заблокувала російські "ботоферми" на Львівщині

Четвер, 25 лютого 2021, 18:07

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували на Львівщині діяльність "ботоферм", які використовували спецслужби країни-агресора для розповсюдження деструктивного контенту в нашій державі.

Джерело: Управління СБУ у Львівській області

Деталі: Оперативники СБУ встановили, що кілька жителів регіону організували роботу так званих "ботоферм". Вони забезпечували технічну можливість віддаленої реєстрації облікових записів на загальнодоступних ресурсах та у соцмережах через російську веб-платформу.

Використовуючи SIM-картки мобільного зв’язку українських і російських операторів, зловмисники створювали анонімні віртуальні акаунти. Через них вони розповсюджували недостовірну інформацію про ситуацію в Україні для створення панічних настроїв у суспільстві та  дискредитації української влади.

Також порушники здійснювали псевдозамінування об’єктів інфраструктури регіону.

Правоохоронці провели обшуки за адресою розташування телекомунікаційного обладнання. Під час слідчих дій було вилучено комп’ютерну техніку та майже 900 ідентифікаторів SIM-карток операторів мобільного зв’язку.

Українська правда


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