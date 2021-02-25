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СБУ заблокировала российские "ботофермы" на Львовщине

Четверг, 25 февраля 2021, 18:07

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали на Львовщине деятельность "ботоферм", которые использовали спецслужбы страны-агрессора для распространения деструктивного контента в нашем государстве.

Источник: Управление СБУ во Львовской области

Детали: Оперативники СБУ установили, что несколько жителей региона организовали работу так называемых "ботоферм". Они обеспечивали техническую возможность удаленной регистрации учетных записей на общедоступных ресурсах и в соцсетях через российскую веб-платформу.

Используя SIM-карты мобильной связи украинских и российских операторов, злоумышленники создавали анонимные виртуальные аккаунты. Через них они распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине для создания панических настроений в обществе и дискредитации украинской власти.

Также нарушители осуществляли псевдоминирования объектов инфраструктуры региона.

Правоохранители провели обыски по адресу расположения телекоммуникационного оборудования. Во время следственных действий были изъяты компьютерная техника и почти 900 идентификаторов SIM-карт операторов мобильной связи.

Украинская правда


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