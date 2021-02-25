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Україна запустила свій офіційний англомовний сайт

Четвер, 25 лютого 2021, 18:33

Міністерство закордонних справ запустило англомовний офіційний сайт України для іноземних аудиторій.

Джерело: Інтерфакс-Україна із посиланням на інформацію, отриману в МЗС

Дослівно повідомлення МЗС: "Сайт створений, щоб світ дізнався про справжню Україну: креативну, динамічну, інноваційну. Країну розмаїття і прекрасної природи. Країну свободи та гідності. Країну, в якій тисячолітня історія і культура доповнені амбітним баченням майбутнього".

Деталі: Веб-сайт можна знайти за адресою: ukraine.ua.

Онлайн-портал розроблено для формування позитивного іміджу держави за кордоном.

Наразі працює англомовна версія сайту, але впродовж 2021 року планується запуск французької, німецької, іспанської, арабської та китайської мовних версій.

На сайті можна знайти чимало інформації про країну й ознайомитися з її можливостями для навчання, інвестування або подорожей.

В офіційному фотобанку на сайті сотні якісних зображень України, її природи, культурної спадщини, традицій, талановитих людей.

Теми: Українаінтернет


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