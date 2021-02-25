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Украина запустила свой официальный англоязычный сайт

Четверг, 25 февраля 2021, 17:33
Украина запустила свой официальный англоязычный сайт

Министерство иностранных дел запустило англоязычный официальный сайт Украины для иностранных аудиторий.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию, полученную в МИД

Дословно сообщение МИД: "Сайт создан, чтобы мир узнал настоящую Украину: креативную, динамичную, инновационную. Страну разнообразия и прекрасной природы. Страну свободы и достоинства. Страну, в которой тысячелетняя история и культура дополнены амбициозным видением будущего".

Детали: Сайт можно найти по адресу: ukraine.ua.

Онлайн-портал разработан для формирования положительного имиджа государства за рубежом.

Сейчас работает англоязычная версия сайта, но в течение 2021 года планируется запуск французской, немецкой, испанской, арабской и китайской языковых версий.

На сайте можно найти немало информации о стране и ознакомиться с ее возможностями для обучения, инвестирования или путешествий.

В официальном фотобанке на сайте сотни качественных изображений Украины, ее природы, культурного наследия, традиций, талантливых людей.

Темы: Украинаинтернет
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