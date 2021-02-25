В Україні запустили конкурс на суддю в ЄСПЛ

Конкурсна комісія із добору кандидатів для обрання на посаду судді Європейського суду з прав людини від України оголосила про початок прийому документів для участі в конкурсі.

Джерело: Офіс президента

Деталі: На засіданні обрали голову комісії – ним став професор кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Олександр Сердюк.

Приймання документів здійснюватиметься з 1 березня до 30 березня 2021 року.

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