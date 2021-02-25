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В Україні запустили конкурс на суддю в ЄСПЛ

Четвер, 25 лютого 2021, 22:29

Конкурсна комісія із добору кандидатів для обрання на посаду судді Європейського суду з прав людини від України оголосила про початок прийому документів для участі в конкурсі.

Джерело: Офіс президента

Деталі: На засіданні обрали голову комісії – ним став професор кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Олександр Сердюк.

Приймання документів здійснюватиметься з 1 березня до 30 березня 2021 року.

Нагадаємо:

  • П’ятий президент Петро Порошенко 4 квітня підписав указ про конкурс із добору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України. Однак, як повідомлялося, організація конкурсу із вибору кандидатів не відповідає нормам Ради Європи.
  • У 2019 році ОАСК зупинив проведення конкурсу на обрання судді у ЄСПЛ від України.
  • Минулого тижня президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна перезапускає конкурс для обрання судді у Європейський суд з прав людини за правилами, які діють у європейських інституціях.

Теми: суд


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