В Україні запустили конкурс на суддю в ЄСПЛ
Четвер, 25 лютого 2021, 22:29
Конкурсна комісія із добору кандидатів для обрання на посаду судді Європейського суду з прав людини від України оголосила про початок прийому документів для участі в конкурсі.
Джерело: Офіс президента
Деталі: На засіданні обрали голову комісії – ним став професор кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Олександр Сердюк.
Приймання документів здійснюватиметься з 1 березня до 30 березня 2021 року.
Нагадаємо:
- П’ятий президент Петро Порошенко 4 квітня підписав указ про конкурс із добору кандидатів для обрання суддею ЄСПЛ від України. Однак, як повідомлялося, організація конкурсу із вибору кандидатів не відповідає нормам Ради Європи.
- У 2019 році ОАСК зупинив проведення конкурсу на обрання судді у ЄСПЛ від України.
- Минулого тижня президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна перезапускає конкурс для обрання судді у Європейський суд з прав людини за правилами, які діють у європейських інституціях.