Конкурсная комиссия по отбору кандидатов для избрания на должность Европейского суда по правам человека от Украины объявила о начале приема документов для участия в конкурсе.

Источник: Офис президента

Детали: На заседании избрали председателя комиссии - им стал профессор кафедры международного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Александр Сердюк.

Сообщается, что прием документов будет осуществляться с 1 марта по 30 марта 2021 года.

Напомним: