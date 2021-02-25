В Украине запустили конкурс на судью в ЕСПЧ
Четверг, 25 февраля 2021, 21:29
Конкурсная комиссия по отбору кандидатов для избрания на должность Европейского суда по правам человека от Украины объявила о начале приема документов для участия в конкурсе.
Источник: Офис президента
Детали: На заседании избрали председателя комиссии - им стал профессор кафедры международного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Александр Сердюк.
Сообщается, что прием документов будет осуществляться с 1 марта по 30 марта 2021 года.
Напомним:
- В 2019 году ОАСК остановил проведение конкурса на избрание судьи в ЕСПЧ от Украины.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина перезапускает конкурс для избрания судьи в Европейский суд по правам человека по правилам, действующим в европейских институтах.
Украинская правда