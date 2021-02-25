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В Украине запустили конкурс на судью в ЕСПЧ

Четверг, 25 февраля 2021, 21:29
В Украине запустили конкурс на судью в ЕСПЧ

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов для избрания на должность Европейского суда по правам человека от Украины объявила о начале приема документов для участия в конкурсе.

Источник: Офис президента

Детали: На заседании избрали председателя комиссии - им стал профессор кафедры международного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Александр Сердюк.

Сообщается, что прием документов будет осуществляться с 1 марта по 30 марта 2021 года.

Напомним:

Украинская правда
Темы: суд
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