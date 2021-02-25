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Президент Євроради перед візитом в Україну відвідає Молдову та Грузію

Четвер, 25 лютого 2021, 22:47

Президент Європейської ради Шарль Мішель відвідає Молдову, Грузію і Україну з неділі 28 лютого по середу 3 березня.

Як повідомляє "Європейська правда", візити анонсовані на сайті Ради.

У Кишиневі 28 лютого Мішель зустрінеться з президентом Маєю Санду, після чого відправиться до Грузії, де він зустрінеться з президентом Саломе Зурабішвілі, прем'єр-міністром Іраклієм Гарібашвілі і головою парламенту Грузії Арчіла Талаквадзе.

Він також відвідає адміністративний кордон і зустрінеться з представниками опозиції.

В Україні Мішель буде 2-3 березня і разом з президентом Володимиром Зеленським відвідає Донбас, а потім обговорить відносини між ЄС і Україною в Києві і зустрінеться з представниками установ, що борються з корупцією.

"Крім двосторонніх відносин і нашої спільної боротьби з Covid-19, майбутнє" Східного партнерства "також буде займати важливе місце в порядку денному візиту", - наголошується в анонсі.

Як відомо, міжнародні партнери Грузії розкритикували грузинський уряд за штурм офісу "Єдиного національного руху" і арешт лідера опозиції.  

Опозиція Грузії після арешту свого лідера оголосила про початок постійних протестів.

Детальніше: Штурм у Тбілісі: як арешт опозиційного лідера руйнує перспективи Грузії в НАТО



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