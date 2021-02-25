Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Евросовета перед визитом в Украину посетит Молдову и Грузию

Четверг, 25 февраля 2021, 21:47

Президент Европейского совета Шарль Мишель посетит Молдову, Грузию и Украину с воскресенья 28 февраля по среду 3 марта.

Как сообщает "Европейская правда", визиты анонсированы на сайте Совета.

В Кишиневе 28 февраля Мишель встретится с президентом Майей Санду, после чего отправится в Грузию, где он встретится с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе.

Он также посетит административную границу и встретится с представителями оппозиции.

В Украине Мишель будет 2-3 марта и вместе с президентом Владимиром Зеленским посетит Донбасс, а затем обсудит отношения между ЕС и Украиной в Киеве и встретится с представителями учреждений, борющихся с коррупцией.

"Помимо двусторонних отношений и нашей общей борьбы с Covid-19, будущее "Восточного партнерства" также будет занимать важное место в повестке дня визита", - отмечается в анонсе.

Международные партнеры Грузии раскритиковали грузинские власти за штурм офиса "Единого национального движения" и арест лидера оппозиции.

Оппозиция Грузии после ареста своего лидера объявила о начале постоянных протестов.

Подробнее: Штурм в Тбилиси: как арест оппозиционного лидера разрушает перспективы Грузии в НАТО

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Последние новости
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
Все новости...
Реклама: