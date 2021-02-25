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Президент Евросовета перед визитом в Украину посетит Молдову и Грузию

Четверг, 25 февраля 2021, 22:47

Президент Европейского совета Шарль Мишель посетит Молдову, Грузию и Украину с воскресенья 28 февраля по среду 3 марта.

Как сообщает "Европейская правда", визиты анонсированы на сайте Совета.

В Кишиневе 28 февраля Мишель встретится с президентом Майей Санду, после чего отправится в Грузию, где он встретится с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе.

Он также посетит административную границу и встретится с представителями оппозиции.

В Украине Мишель будет 2-3 марта и вместе с президентом Владимиром Зеленским посетит Донбасс, а затем обсудит отношения между ЕС и Украиной в Киеве и встретится с представителями учреждений, борющихся с коррупцией.

"Помимо двусторонних отношений и нашей общей борьбы с Covid-19, будущее "Восточного партнерства" также будет занимать важное место в повестке дня визита", - отмечается в анонсе.

Международные партнеры Грузии раскритиковали грузинские власти за штурм офиса "Единого национального движения" и арест лидера оппозиции.

Оппозиция Грузии после ареста своего лидера объявила о начале постоянных протестов.

Подробнее: Штурм в Тбилиси: как арест оппозиционного лидера разрушает перспективы Грузии в НАТО



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