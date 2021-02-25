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Родини "завгоспа Януковича" й голови "Київміськбуду" забудовують Вільнюс – "Схеми"

Четвер, 25 лютого 2021, 22:10
Родини завгоспа Януковича й голови Київміськбуду забудовують Вільнюс – Схеми

Родини колишнього керівника Державного управління справами часів Віктора Януковича Андрія Кравця та керівника "Київміськбуду" Ігоря Кушніра виявилися власниками будівельного бізнесу у столиці Литви, походження коштів на який непрозоре.

Джерело: спільне розслідування "Схем" та Литовського суспільного мовника

Деталі: Спільні компанії сина Андрія Кравця Володимира та дружини Ігоря Кушніра Оксани з 2016 року інвестували в зведення бізнес-центрів Link та Core у Вільнюсі.

Згідно з даними, зведенням бізнес-центру Link займається литовська компанія UAB Baltijos Gildija.

 

Крім цього, компанія Baltijos Gildija спільно із компанією Ašis у 2021 році планують завершити зведення у Вільнюсі ще одного бізнес-центру – Core. Засновником UAB Ašis є та ж кіпрська компанія Оксани Кушнір Koksi Holding та Mavlada Володимира Кравця.

 

Журналісти запевняють, що походження коштів на проєкти у Вільнюсі непрозоре.

Гроші на землю під бізнес-центром Link у розмірі 1,47 мільйона євро литовська фірма Baltijos Gildija позичила у кіпрської фірми Оксани Кушнір (Koksi Holding). Ця фірма, в свою чергу теж їх отримала як позику – у офшорної фірми Obelia Industries Inc., зареєстрованої на Британських Віргінських островах. Це дані з кіпрських аудиторських звітів, проаналізованих журналістами. Але хто є власником Obelia Industries Inc. та звідки ця фірма акумулювала доходи, з публічних джерел встановити неможливо.

У коментарі "Схемам" Володимир Кравець підтвердив, що він разом із дружиною керівника "Київміськбуду" Ігоря Кушніра Оксаною інвестували в будівництво бізнес-центрів. Однак відмовився пояснити походження коштів та об’єм інвестицій. Кравець-молодший додав, що його батьки товаришують з родиною Кушнірів.

Отримати коментар в Оксани Кушнір не вдалося. Почувши запитання, вона поклала слухавку.

"Українська правда" в Threads

Теми: КиївміськбудЛитва
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