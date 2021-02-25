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Семьи "завхоза Януковича" и главы "Киевгорстроя" застраивают Вильнюс – "Схемы"

Четверг, 25 февраля 2021, 23:10

Семьи бывшего руководителя Государственного управления делами времен Виктора Януковича Андрея Кравца и руководителя "Киевгорстроя" Игоря Кушнира оказались владельцами строительного бизнеса в столице Литвы, происхождение средств на которые непрозрачное.

Источник: совместное расследование "Схем" и Литовского общественного вещателя

Детали: Совместные компании сына Андрея Кравца Владимира и жены Игоря Кушнира Оксаны с 2016 года инвестировали в строительство бизнес-центров Link и Core в Вильнюсе.

Согласно данным, возведением бизнес-центра Link занимается литовская компания UAB Baltijos Gildija.

 

Кроме этого, компания Baltijos Gildija совместно с компанией Ašis в 2021 году планируют завершить строительство в Вильнюсе еще одного бизнес-центра - Core. Основателем UAB Ašis есть та же кипрская компания Оксаны Кушнир Koksi Holding и Mavlada Владимира Кравца.

 

Журналисты уверяют, что происхождение средств на проекты в Вильнюсе непрозрачное.

Деньги на землю под бизнес-центром Link в размере 1,47 миллиона евро литовская фирма Baltijos Gildija одолжила у кипрской фирмы Оксаны Кушнир (Koksi Holding). Эта фирма, в свою очередь тоже их получила как заем - в оффшорую фирму Obelia Industries Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах.  Это данные из кипрских аудиторских отчетов, проанализированных журналистами.  Но кто является собственником Obelia Industries Inc.  и откуда эта фирма аккумулировала доходы, с публичных источников установить невозможно.

В комментарии "схемы" Владимир Кравец подтвердил, что он вместе с женой руководителя "Киевгорстроя" Игоря Кушнира Оксаной инвестировали в строительство бизнес-центров. Однако отказался объяснить происхождение средств и объем инвестиций. Кравец-младший добавил, что его родители дружат с семьей Скорняков.

Получить комментарий у Оксаны Кушнир не удалось.  Услышав вопрос, она положила трубку.

Темы: КиевгорстройЛитва


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