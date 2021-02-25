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"Динамо" на нервах проходить в 1/8 фіналу Ліги Європи

Четвер, 25 лютого 2021, 23:54

Київське "Динамо" отримало перемогу з рахунком 1:0 у матчі-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи з бельгійським "Брюге". Після домашньої нічиєї (1:1) з бельгійцями саме кияни пробилися до 1/8 фіналу турніру.

Гра пройшла у Бельгії у четвер 25 лютого.

Перший тайм для киян вийшов провальним. За 45-ть хвилин у біло-синіх був лише один удар, і той заблокований. "Брюгге" домінував, завдав у п`ять разів більше ударів. На 24-й хвилині удар головою Баса Дост взяв Георгій Бущан. Був ще удар Едуарда Соболя, але вище воріт киян.

Старт другого тайму нічого не змінив у грі "Динамо". Знову господарі поля були активніше. На 62-й хвилині удар Юссуфа Баджи з метрів 16-ти відбиває Бущан. На добивання зіграв Руд Вормер, і вже Ілля Забарний підставляє голову під цей удар.

На 69-й хвилині відбувся перший удар "Динамо" у площину воріт суперника. Микола Шапаренко, який тільки вийшов на заміну пробивав у нижній кут, і воротар "Брюгге" рятує своє команду від голу. За хвилину Шапаренко знову вирішив пробити з метрів 20-ти, але цього разу вище воріт.

На 83-й хвилині "Динамо" вистрілило. Після класного пасу від Віктора Циганкова Віталій Буяльський з пари метрів пробиває ворота "Брюгге" - 1:0. На другій доданій хвилині ще один удар від Шапаренка відбиває воротар бельгійців. Потрібний для себе рахунок динамівці зберегли до фінального свистка, пробившись до наступної стадії турніру.

За весь матч гравці "Брюгге" завдали 15 ударів, з них три у площину воріт. У "Динамо" було шість ударів, і з них три у площину воріт.

Микола Аврамчук для УП


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