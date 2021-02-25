"Динамо" на нервах проходит в 1/8 финала Лиги Европы

Киевское "Динамо" одержало победу со счетом 1:0 в матче 1/16 финала Лиги Европы с бельгийским "Брюгге". После домашней ничьи (1:1) с бельгийцами киевляне пробились в 1/8 финала турнира.

Игра прошла в Бельгии в четверг 25 февраля.

Первый тайм для киевлян вышел провальным. За 45-ть минут у бело-синих был только один удар, и тот был заблокирован. "Брюгге" доминировал, нанес в пять раз больше ударов. На 24-й минуте удар головой Баса Доста взял Георгий Бущан. Был еще удар Эдуарда Соболя, но выше ворот киевлян.

Старт второго тайма ничего не изменил в игре "Динамо". Опять хозяева поля были активнее. На 62-й минуте удар Юссуфа Баджи с метров 16-ти отражает Бущан. На добивании сыграл Вормер, и уже Илья Забарный подставляет голову под этот удар.

На 69-й минуте состоялся первый удар "Динамо" в створ ворот соперника. Николай Шапаренко, который только вышел на замену пробивал в нижний угол, и вратарь "Брюгге" спасает свое команду от гола. Через минуту Шапаренко снова решил пробить метров с 20-ти, но на этот раз выше ворот.

На 83-й минуте "Динамо" выстрелило. После классного паса от Виктора Цыганкова Виталий Буяльский с пары метров пробивает ворота "Брюгге" - 1:0. На второй добавленной минуте еще один удар от Шапаренко отражает вратарь бельгийцев. Необходимый для себя счет динамовцы сохранили до финального свистка, пробившись в следующую стадию турнира.

За весь матч игроки "Брюгге" нанесли 15 ударов, из них три в створ. У "Динамо" было шесть ударов, и из них три в створ.