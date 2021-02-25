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В ЄС згодні ввести сертифікати для вакцинованих від COVID – Меркель

Четвер, 25 лютого 2021, 23:49
В ЄС згодні ввести сертифікати для вакцинованих від COVID – Меркель

Лідери країн-членів Євросоюзу погодилися з необхідністю ввести електронні сертифікати для тих, хто отримав щеплення від коронавірусу.

Джерело: Ангела Меркель на брифінгу за підсумками відеоконференції з членами Ради Європи, яку цитує РБК

Пряма мова: "Важливим пунктом переговорів було впровадження цифрового підтвердження вакцинації. Тут всі єдині в думці, що нам необхідне щось подібне".

Деталі: Для опрацювання технічних питань створення системи електронних документів Єврокомісії знадобиться близько трьох місяців.

Меркель повідомила, що це убезпечить міжнародні поїздки всередині ЄС. Раніше такі документи ввели в Ізраїлі, де для щеплених пом'якшили карантин.

Передісторія:

  • 12 лютого повідомлялося, що Угорщина запровадить COVID-сертифікати для громадян, яких вакцинували від коронавірусу та тих, хто вже перехворів.
  • Європейський союз розробляє запровадження "сертифікату вакцинації" для тих, хто отримав щеплення від коронавірусу, але це не буде "паспортом вакцинації".

Теми: вакцинаціяЄСкоронавірусепідеміяМеркель
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