Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЕС согласны ввести сертификаты для вакцинированных от COVID - Меркель

Четверг, 25 февраля 2021, 23:49
В ЕС согласны ввести сертификаты для вакцинированных от COVID - Меркель

Лидеры стран - членов Евросоюза согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты для тех, кто получил прививку от коронавируса.

Источник: Ангела Меркель на брифинге по итогам видеоконференции с членами Совета Европы, которую цитирует РБК

Прямая речь: "Важным пунктом переговоров было внедрение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то подобное".

Детали: Для отработки технических вопросов создания системы электронных документов Еврокомиссии понадобится около трех месяцев.

Меркель сообщила, что это обезопасит международные поездки внутри ЕС. Ранее такие документы ввели в Израиле, где для привитых смягчили карантин.

Предыстория:

  • 12 февраля сообщалось, что Венгрия введет COVID-сертификаты для граждан, которых вакцинировали от коронавируса и тех, кто уже переболел.
  • Европейский союз разрабатывает введение "сертификата вакцинации" для тех, кто получил прививку от коронавируса, но это не будет "паспортом вакцинации".

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияЕСкоронавирусэпидемияМеркель
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
Все новости...
Реклама: