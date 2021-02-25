В ЕС согласны ввести сертификаты для вакцинированных от COVID - Меркель

Лидеры стран - членов Евросоюза согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты для тех, кто получил прививку от коронавируса.

Источник: Ангела Меркель на брифинге по итогам видеоконференции с членами Совета Европы, которую цитирует РБК

Прямая речь: "Важным пунктом переговоров было внедрение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то подобное".

Детали: Для отработки технических вопросов создания системы электронных документов Еврокомиссии понадобится около трех месяцев.

Меркель сообщила, что это обезопасит международные поездки внутри ЕС. Ранее такие документы ввели в Израиле, где для привитых смягчили карантин.

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