В ЕС согласны ввести сертификаты для вакцинированных от COVID - Меркель
Пятница, 26 февраля 2021, 00:49
Лидеры стран - членов Евросоюза согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты для тех, кто получил прививку от коронавируса.
Источник: Ангела Меркель на брифинге по итогам видеоконференции с членами Совета Европы, которую цитирует РБК
Прямая речь: "Важным пунктом переговоров было внедрение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то подобное".
Детали: Для отработки технических вопросов создания системы электронных документов Еврокомиссии понадобится около трех месяцев.
Меркель сообщила, что это обезопасит международные поездки внутри ЕС. Ранее такие документы ввели в Израиле, где для привитых смягчили карантин.
Предыстория:
- 12 февраля сообщалось, что Венгрия введет COVID-сертификаты для граждан, которых вакцинировали от коронавируса и тех, кто уже переболел.
- Европейский союз разрабатывает введение "сертификата вакцинации" для тех, кто получил прививку от коронавируса, но это не будет "паспортом вакцинации".