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В Україні різко потеплішає

П'ятниця, 26 лютого 2021, 01:16

У п'ятницю, 26 лютого, в Україні прогнозують суху і теплу погоду, вдень очікується від 3 до 19° тепла.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: 26 лютого в Україні – мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 8-13° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та в південних областях місцями 14-19° тепла, на Сумщині, Чернігівщині та Луганщині 3-8° тепла.

 

У Києві 26 лютого – без опадів. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 10-12°. На Київщині також сухо вночі буде 0-3° тепла, вдень 8-13°.

27 лютого вночі в Україні місцями очікується невеликий дощ та мокрий сніг; вдень переважно без опадів; температура вночі та вдень 0-5° тепла, вдень у південній частині та західних областях 4-9° тепла (на крайньому півдні до 12°).

28 лютого вночі в Україні, вдень у східній частині невеликий мокрий сніг, на решті території – без істотних опадів. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, на Закарпатті до 9° тепла; в Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.

У Києві та столичному регіоні 27 лютого – невеликий дощ та мокрий сніг; 28 лютого вночі невеликий мокрий сніг, вдень – без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 0-5° тепла (вночі 28 лютого від 2° тепла до 3° морозу).

1-2 березня в Україні – без істотних опадів. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, у східних, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 0-6° морозу; вдень 1-7° тепла, 1 березня на Закарпатті, 2 березня на Правобережжі 5-11° тепла, на Закарпатті й Прикарпатті до 13° тепла.

У Києві та столичній області 1- 2 березня – без істотних опадів. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 1 березня 2-7° тепла, 2 березня 5-10° тепла.

Теми: погода


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